In manchen Bundesländern haben die Sommerferien schon begonnen. Aber inzwischen ist es gar nicht so leicht, ein Urlaubsziel zu finden, das nicht von sehr vielen Touristinnen und Touristen besucht wird. Stichwort: Overtourism. In dieser Woche haben Aktivisten Touristen in Barcelona mit Wasser bespritzt. Einfach, weil ihnen die negativen Auswirkungen des Tourismus zu viel geworden sind. Was Touristen und Einheimische tun können, damit das Reiseziel weiterhin lebens- und urlaubswert bleibt, erklärt in dieser Wochenendsendung von „Auf den Punkt“ Markus Pillmayer, Professor an der Fakultät für Tourismus der Hochschule München.