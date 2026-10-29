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Dem Geheimnis auf der SpurWo ist der Milliardenschatz?

Lesezeit: 4 Min.

Es gibt neuere Hinweise darauf, dass Levasseur die Beute auf Mauritius versteckt hat.
Es gibt neuere Hinweise darauf, dass Levasseur die Beute auf Mauritius versteckt hat.
IMAGO/Zoonar.com/Aleksandar Vukicevic

Dem französischen Piraten Olivier Levasseur gelang im 18. Jahrhundert der vermutlich größte Raub der Geschichte. Weil die Beute nie auftauchte, wird auch heute noch eifrig gesucht.

Von Harald Eggebrecht

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Seeräuber haben trotz aller kriminellen Energie bis heute einen untilgbaren Nimbus von Freiheit und Abenteuer, von „Gottes Freund und aller Welt Feind“, wie der Kampfruf Klaus Störtebekers und seiner Vitalienbrüder tönte. Und es gibt noch einen Mythos, zu dem vor allem Robert Louis Stevenson beigetragen hat: die Schatzinsel. Kein Freibeuter ohne sagenhafte Beute, kein Pirat ohne versteckten Schatz, kein Korsar ohne geheime Reichtümer. Vieles mag reine Fantasie sein, aber der französische Kaperfahrer Olivier Levasseur, „La Buse“ (der Bussard) genannt, hatte einst mit John Taylor, einem berüchtigten Kollegen, tatsächlich einen schier unglaublichen Beutezug gemacht.

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