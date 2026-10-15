Ein Buch über Seeräuberei, veröffentlicht 1724 in London, wird sofort zum Bestseller. Als Autor firmiert ein Kapitän Charles Johnson. Wer war der Mann, der bis heute unser Bild von Piraterie prägt?

Im August 1720 lieferte sich die Cassandra, ein Handelsschiff der britischen East India Company, eine mehrstündige Seeschlacht mit dem Piratenschiff Fancy. Das Gefecht vor der Küste der Komoreninsel Johanna (heute Anjouan) endete mit hohen Verlusten auf beiden Seiten und der Kaperung der Cassandra. Ihr Kapitän, der Kolonialadministrator James Macrae, konnte mit einigen Überlebenden seiner Crew auf die Insel entkommen. Er ergab sich aber zehn Tage später halb verhungert dem Piratenkapitän Edward England.