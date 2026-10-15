Zum Hauptinhalt springen

Dem Geheimnis auf der SpurKlischee ahoi: Wer erfand das Image der Piraten?

Lesezeit: 4 Min.

Stereotyp an Steuerbord: Johnny Depp als Captain Jack Sparrow im Film „Fluch der Karibik“. Auch diese Figur geht auf das Buch zurück.
Stereotyp an Steuerbord: Johnny Depp als Captain Jack Sparrow im Film „Fluch der Karibik“. Auch diese Figur geht auf das Buch zurück.
Imago images/Mary Evans

Ein Buch über Seeräuberei, veröffentlicht 1724 in London, wird sofort zum Bestseller. Als Autor firmiert ein Kapitän Charles Johnson. Wer war der Mann, der bis heute unser Bild von Piraterie prägt?

Von Alexander Menden

SZ bei Google bevorzugen

Im August 1720 lieferte sich die Cassandra, ein Handelsschiff der britischen East India Company, eine mehrstündige Seeschlacht mit dem Piratenschiff Fancy. Das Gefecht vor der Küste der Komoreninsel Johanna (heute Anjouan) endete mit hohen Verlusten auf beiden Seiten und der Kaperung der Cassandra. Ihr Kapitän, der Kolonialadministrator James Macrae, konnte mit einigen Überlebenden seiner Crew auf die Insel entkommen. Er ergab sich aber zehn Tage später halb verhungert dem Piratenkapitän Edward England.

Zur SZ-Startseite

Dem Geheimnis auf der Spur
:Die Mörderinnen von Rom

Im 17. Jahrhundert brachten Frauen reihenweise ihre Ehemänner mit dem ominösen Gift „Aqua Tofana“ um. Lange blieb unklar, was sie antrieb.

SZ PlusVon Sofia Glasl

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite