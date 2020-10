60 Tage nach Aufhebung der deutschen Reisewarnung für die bei Badeurlaubern beliebten türkischen Küstenregionen Antalya, Aydin, Izmir und Muğla legt der Reiseveranstalter FTI Group Zahlen zu den Corona-Infektionen seiner Gäste vor. Demnach seien seit dem 4. August von den etwa 60 000 Urlaubern, die mit dem Veranstalter in die Türkei gereist sind, 202 positiv auf Covid-19 getestet worden. Das entspreche einer Quote von etwa 0,3 Prozent. Keiner habe in ein Krankenhaus gebracht werden müssen, da es bei allen einen milden oder symptomfreien Verlauf gegeben habe, so die FTI Group. Für die Durchführung des behördlich vorgeschriebenen PCR-Tests innerhalb von 48 Stunden vor dem Heimflug müssten die Pauschalreisenden in der Regel ihre Hotelanlage nicht verlassen, da die meisten der großen Resorts bereits seit einigen Wochen entsprechende Corona-Test-Stationen eingerichtet hätten.