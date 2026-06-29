Jaja: Die Chinesen haben mal eben schnell einen Hauptstadt-Flughafen gebaut, mit vorerst vier und bald acht Start- und Landebahnen. Und sie haben natürlich, ebenfalls in Windeseile, weiter an ihrem Schnellzug-Netz gewoben, sodass mehr Chinesen diesen Riesenflughafen von diversen Millionenstädten aus schnell und bequem erreichen können, als Europa Einwohner hat. Vorausgesetzt, das Guthaben auf deren Sozialpunktekonten ist groß genug, denn andernfalls verwehrt ihnen ihr Wir-überwachen-alles-Regime den Kauf von Bahn- und Flugtickets.