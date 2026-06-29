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Kolumne „Hin und weg“Akkordarbeit auf der Akropolis

Lesezeit: 2 Min.

Das Parthenon auf der Akropolis in Athen ist nun wieder vollständig zu sehen.
Das Parthenon auf der Akropolis in Athen ist nun wieder vollständig zu sehen. Kulturministerium Athen/Kulturministerium Athen/dpa

In Athen wurde die Westfassade des Parthenons restauriert. Ist schön geworden, hat aber ein bisschen gedauert. Ein bisschen sehr lange.

Glosse von Stefan Fischer

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Jaja: Die Chinesen haben mal eben schnell einen Hauptstadt-Flughafen gebaut, mit vorerst vier und bald acht Start- und Landebahnen. Und sie haben natürlich, ebenfalls in Windeseile, weiter an ihrem Schnellzug-Netz gewoben, sodass mehr Chinesen diesen Riesenflughafen von diversen Millionenstädten aus schnell und bequem erreichen können, als Europa Einwohner hat. Vorausgesetzt, das Guthaben auf deren Sozialpunktekonten ist groß genug, denn andernfalls verwehrt ihnen ihr Wir-überwachen-alles-Regime den Kauf von Bahn- und Flugtickets.

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