Von Evelyn Pschak von Rebay, Paris

Wenn man von der Dachterrasse der Skybar über das nächtliche Paris blickt, auf diesen Lichterteppich 122 Meter unterhalb der Brüstung, dann ist es nicht der Eiffelturm weit im Nordwesten, der am beeindruckendsten blinkt. Nein, hier, von der Plattform im obersten Stockwerk des Too Hotel, fällt eher die Stadtautobahn Périphérique Est ins Auge: Wie ein diamantbesetztes Collier funkelt das aus Scheinwerfern gewebte Leuchtband am Fuße des Hotelgebäudes und spiegelt sich in der Seine. "Es wirkt sehr poetisch aus dieser Höhe", sagt Cécile Sandral-Lasbordes. Die Hotelmarketingleiterin klingt ein wenig erstaunt darüber. Dabei ist diese neue und durchaus die Perspektive verändernde Sicht auf Paris das herausstechende Merkmal des Vier-Sterne-Hotels, das im Herbst eröffnet hat.