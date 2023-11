Von Helmut Luther

"Du hier, und du hier!", sagt der Liftmann und zeigt an der Talstation des Langkofelliftes auf zwei grüne Kreuze auf einer Gummimatte. Schnell öffnet er die Gondel; er fasst, nachdem sich die Passagiere brav aufgestellt haben, zuerst den einen, dann den anderen am Oberarm und schiebt sie in das Gefährt hinein. Zack!, Türe zu, in gemächlichem Tempo klappert die Gondel zur Langkofelscharte hinauf. "Sarglift" heißt das Vehikel im Volksmund - man fühlt sich leicht beengt in der schmalen Kiste, die sich obendrein im Notfall nur von außen öffnen ließe.