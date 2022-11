Von Tim Uhlendorf

Frühmorgens aufstehen, eine holprige Anreise im vollen Bus und dann eine lange Warteschlange vor dem berühmten Kanto Lampo Wasserfall auf Bali - das klingt nicht nach dem perfekten Urlaub. An beliebten Urlaubsorten wie Bali werden Wanderungen in der Natur, Tempelbesichtigungen oder Bootstouren zum Delfine-Beobachten oft nicht um ihrer selbst willen gemacht, sondern um ein möglichst schönes Foto für Facebook, Instagram und Co. zu knipsen. "Ich habe noch nie so viele Menschen gesehen wie an diesen beliebten Fotospots", berichtet eine Reisende der SZ. "Es werden sogar reine Instagram-Touren angeboten, die nur diese Orte anfahren, ein Bild machen und dann alle schnell wieder einsammeln."