Von Peter Burghardt

An Brooke Shields hätte man jetzt vielleicht nicht zwingend gedacht, aber in Eckernförde geschehen dieser Tage anregende Dinge. Normalerweise wäre der Zweimaster Eye of the Wind gerade aus der Karibik in den deutschen Norden zurückgekehrt, doch der Großsegler liegt nun schon etwas länger "an der Corona-Kette", wie es der Kapitän nennt, er heißt Pit. Dafür erzählt Captain Pit sehr entspannt an der Reling, dass dieses Schiff eine alte Hollywood-Schönheit sei, und verweist auf die Rolle der Brigg unter anderem im Film "Die blaue Lagune". Kenner aus der entsprechenden Altersgruppe wissen, wovon er spricht.