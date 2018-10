30. Oktober 2018, 18:53 Uhr Ostfriesland Nase im Wind

Von Monika Maier-Albang

Schwindelfrei sollte man sein für diese Tour und dem Wind nicht abgeneigt. 295 Stufen geht's eine Wendeltreppe hinauf aufs Windrad, in eine Höhe von 65 Metern. Oben erläutert Mirko Freese, Mitarbeiter im Windpark Holtriem in Ostfriesland, wie viele Haushalte mit dem hier erzeugten Strom gerade versorgt werden - und wie so ein Windrad überhaupt funktioniert. Kommt der Wind aus Norden, hat auch das Windrad seinen "Kopf" - das Maschinenhaus - nach Norden ausgerichtet. Dreht sich der Wind, dreht sich auch das Maschinenhaus. Wer sich traut, kann bis dorthin noch weiter aufsteigen. "Dort spürt man, wie viel Kraft in so einer Anlage steckt", sagt Freese. Die Rotorblätter ziehen schon nah an einem vorbei. "Das trauen sich nicht alle."

Muss aber auch nicht sein. Auch von der normalen Aussichtsplattform aus ist der Blick bei gutem Wetter genial. Er reicht über die Ostfriesischen Inseln, zum Hafen von Emden, nach Wilhelmshaven. Bis nach Holland sogar, wo man sieht, was hoffentlich bald Geschichte ist: ein Kohlekraftwerk.

Führungen wieder ab Ostern, Anmeldung über das Tourismusbüro der Gemeinde Dornum, Telefon: 04933 7 / 91 11 0 oder info@dornum.de