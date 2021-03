Von Monika Maier-Albang

Früher war man das gewohnt und schenkte dem Geschehen am Himmel keine große Aufmerksamkeit. Vor Ostern, vor Pfingsten, startete ein Flugzeug nach dem anderen. Und wer in der Nähe eines internationalen Flughafens lebte, sah die sich überlagernden Kondensstreifen. Seit einem Jahr ist es weitgehend ruhig dort oben, gerade aber flogen sie wieder, für eine kurze Zeit. Nach Mallorca starteten von München aus allein am ersten Wochenende der Osterferien 18 Flugzeuge, was der Sprecher des Flughafens als "kleinen Boom" bezeichnet. Auch in die Türkei und nach Dubai, wo man mit einem negativen Corona-Test einreisen darf, sind jetzt Urlauber unterwegs oder schon angekommen. Die Fluggesellschaft Emirates habe Richtung Dubai über die Osterferien die große A380 eingesetzt statt der kleineren Boeing 777, teilte der Flughafen mit.