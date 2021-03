So sah es an Ostern 2019 in der Grabeskirche aus. Auch in diesem Jahr dürfen Pilger aus dem Ausland noch nicht nach Israel kommen. Im Sommer könnten die ersten Gruppen womöglich wieder einreisen.

Von Win Schumacher

Die Nacht ist zurück, zumindest in Tel Aviv. Fast schon so wild und lang, wie man sie dort einmal zu feiern wusste. Rund um den zentralen Feuer-und-Wasser-Brunnen auf dem Dizengoff Square drängen sich wieder die Nachtschwärmer. Vor den Kneipen und Lokalen sitzen junge Leute an kleinen Cafétischen. An den Theken der Bars wird wieder gezecht und geflirtet - mit oder ohne Maske. Ein Pärchen küsst sich innig vor einem Hauseingang in der Pinsker Street. Es ist ein lauer Frühlingsabend, vielleicht haben sich die beiden gerade erst gefunden.