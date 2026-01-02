Am 18. April 1945, als für das „Dritte Reich“ erkennbar längst alles verloren war, schlagen die Unverbesserlichen noch einmal gnadenlos zu. In und um Innsbruck tobt sich der Gestapo-Mob bei einer mehrtägigen Razzia aus, die dem Widerstand in Tirol gilt. Am 20. April wird schließlich auch Fred Mayer in einer Wohnung in der Anichstraße verhaftet. Er versucht noch, durch ein Fenster zu fliehen. Doch es klemmt, er kann es nicht rasch genug öffnen.