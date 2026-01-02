Zum Hauptinhalt springen

Dem Geheimnis auf der SpurInnsbrucks Rettung vor der Zerstörung

Lesezeit: 4 Min.

Drei Monate nach Kriegsende: Die Fahnen der Alliierten sind aufgezogen am Sitz der Militärregierung in Innsbruck. Die Bewohner der unzerstörten Stadt gehen wieder ihrem Alltag nach.
Drei Monate nach Kriegsende: Die Fahnen der Alliierten sind aufgezogen am Sitz der Militärregierung in Innsbruck. Die Bewohner der unzerstörten Stadt gehen wieder ihrem Alltag nach. (Foto: AP/William C. Allen)

Dem amerikanischen Militärgeheimdienst OSS gelang Anfang 1945 in Tirol eine seiner erfolgreichsten Spionageoperationen gegen die Nazis. Wie kam es dazu?

Von Stefan Fischer

Am 18. April 1945, als für das „Dritte Reich“ erkennbar längst alles verloren war, schlagen die Unverbesserlichen noch einmal gnadenlos zu. In und um Innsbruck tobt sich der Gestapo-Mob bei einer mehrtägigen Razzia aus, die dem Widerstand in Tirol gilt. Am 20. April wird schließlich auch Fred Mayer in einer Wohnung in der Anichstraße verhaftet. Er versucht noch, durch ein Fenster zu fliehen. Doch es klemmt, er kann es nicht rasch genug öffnen.

Zur SZ-Startseite

Dem Geheimnis auf der Spur
:Verliebt in die Chefin

Als Hauslehrer von Madame Dupin schwärmte Jean-Jacques Rousseau von der Frau und wagte es, ihr einen Liebesbrief zu überreichen. Sie war empört. Was stand darin?

SZ PlusVon Rudolf von Bitter

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite