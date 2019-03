13. März 2019, 18:46 Uhr Oper Gemischtes Publikum

Die Frankfurter Oper ist eines der spannendsten Häuser Deutschlands. Das liegt nicht nur an seinen Intendanten, sondern auch an der Lage: Sie vereint so Gegensätzliches wie das Rotlichtviertel und die Hochfinanz.

Von Egbert Tholl

Allein der Weg vom Bahnhof her ist eine Sensation. Komprimierter kann man urbane Gegensätze kaum erleben. Erst also kommt man am Frankfurter Hauptbahnhof an, immer noch einer der ruppigsten Bahnhöfe Deutschlands, wenn auch die Zeiten vorbei sind, in denen man auf der Treppe der Unterführung über Drogenabhängige steigen musste, die sich gerade eine Spritze in den Unterarm setzten. Wieder an der Oberfläche hat man die Wahl zwischen dem kürzesten Weg zum Opernhaus, der durch ein lustig-lebendiges Viertel voller Gemüse- und Handyläden führt; auch einen Haarschnitt könnte man in fünf Minuten noch mitnehmen. Oder man macht einen kleinen Schlenker und grüßt von der Straße aus die Prostituierten, die fröhlich vom Balkon winken. So oder so: Der Weg ist spannend und gesäumt von vielversprechenden Kneipen wie dem Mosel-Eck, wo man auch noch um vier in der Früh ein Bier kriegt und rauchen darf.

Dann öffnet sich der Platz, rechts steht der Glaskubus, der Oper und Schauspielhaus in sich vereint, links beginnen die Hochhäuser der Banken. Eine Viertelstunde braucht man zu Fuß vom Bahnhof hier her, und man hat in dieser Zeit mehr erlebt als in den meisten andern deutschen Städten in vergleichbarer Zeit. Drinnen, im Opernhaus, trifft man auf das Frankfurter Großbürgertum, davor warten Obdachlose und Bettler auf eine Zuwendung, um besser durch die Nacht zu kommen. Man sollte also nie seine Eintrittskarte wegwerfen, die auch als U-Bahn-Ticket gilt, denn hier findet sie eine gute Zweitverwendung.

Vielleicht liegt es auch an der Lage, dass die Frankfurter Oper eines der spannendsten Häuser Deutschlands ist. Hoffentlich bleibt sie dort, wo sie sich gerade befindet, denn der Fünfzigerjahrebau mit seiner Sechzigerjahre-Glasfassade muss renoviert werden, und diesbezüglich diskutiert man verschiedene Lösungen bis hin zu einem Neubau an anderer Stelle. Aber dann wäre sie nicht mehr im Nukleus des Aufeinanderprallens verschiedener Welten.

Berühmt wurde die Frankfurter Oper bereits in den Fünfzigerjahren, als dort Georg Solti Generalmusikdirektor war. Umfassende Bedeutung erlangte sie in der Zeit, als der jüngst verstorbene Michael Gielen dort Intendant und Musikchef war. Zwischen 1977 und 1987 entstand hier ein ganz neuer, zeitgenössischer Umgang mit Oper, geprägt von einer scharfen Dramaturgie unter der Leitung von Klaus Zehelein und Regiearbeiten von Ruth Berghaus, Alfred Kirchner oder Hans Neuenfels. Das ist lange her, man müsste es nicht erwähnen, wenn nicht unter dem Intendanten Bernd Loebe, der seit 2002 im Amt ist, diese große Ära eine Fortsetzung erführe.

Seit Loebe die Oper leitet, wurde sie in der Kritikerumfrage der Zeitschrift Opernwelt drei Mal zum sogenannten "Opernhaus des Jahres" gekürt; noch häufiger wurde sie bei der Umfrage der Zeitschrift Die deutsche Bühne zum besten Opernhaus Deutschlands gewählt.

Die simpelste Formel, weshalb dies vollkommen in Ordnung geht: Entweder macht die Frankfurter Oper neue Stücke, Uraufführungen oder bringt entlegeneres Repertoire auf die Bühne. Oder sie macht einen Klassiker in einer außergewöhnlichen Inszenierung. Das ist so natürlich verknappt gesagt, und wie immer in der Kunst weiß man vorher nie ganz sicher, was am Ende dabei herauskommt. Kommt nichts heraus, ist vermutlich Loebe derjenige, der sich darüber am meisten ärgert.

Nur zwei Beispiele, eines aus der laufenden Saison und eines aus der davor, um das Ganze anschaulich zu machen. Vor wenigen Monaten inszenierte Tobias Kratzer Verdis "La forza del destino", eine wegen ihrer Musik sehr beliebte Oper, die allerdings auf einem völlig hanebüchenen Libretto basiert. Kratzer machte daraus einen furiosen Bildersturm, erzählte in Video und real auf der Bühne die Geschichte des Rassismus in den USA, von Südstaaten-Sklavenrealität bis zur Gegenwart inklusive erstarkendem schwarzen Selbstbewusstsein. Das Tolle daran: Die Inszenierung funktionierte ausgezeichnet als Übertragung der Motive von Verdis Oper; freilich sahen das einige der elegant gekleideten Premierenbesucher ein bisschen anders. Ein Erfolg war es dennoch.

Zweites Beispiel: Im November 2017 kam die Uraufführung von "Der Mieter" heraus, eine Oper nach dem Roman von Roland Topor, den man weniger kennt als dessen Verfilmung von Roman Polanski. Die Musik von Arnulf Herrmann ist zu keiner Sekunde verlegen, was ihre Unmissverständlichkeit im Ausdruck angeht. Subtil ist da nichts, auch wenn das Libretto von Händl Klaus eigentlich etwas anderes erzählt. Aber entscheidend war, dass Johannes Erath mit dem Stück einen großartigen, surrealen, suggestiven Albtraum real werden lässt, der sich vor Kinobildern nicht verstecken muss.

Die Liste der Erfolge der vergangenen Jahre ist lang. Ein beeindruckender "Ring des Nibelungen" ist dabei, verschiedene Uraufführungen oder Zweitaufführungen neuer Werke, Inszenierungen von Christof Loy, Claus Guth, Keith Warner oder Vera Nemirova. Die Chance, einen aufregenden und auch überraschenden Opernabend zu erleben, ist in Frankfurt hoch. Das Haus gehört zu den besten in Deutschland, und Bernd Loebe hat ein Gespür für Stimmen. Er engagiert nicht die allergrößten Superstars, deren Namen die Häuser in Wien, München oder Berlin füllen. Das braucht er gar nicht. Lieber kümmert er sich zusammen mit dem Generalmusikdirektor Sebastian Weigle um den eigenen Nachwuchs. Mit verblüffenden Erfolg.

Vom oberen Glasfoyer aus blickt man nach der Aufführung auf ein blau leuchtendes Euro-Zeichen, stopft ein paar Münzen für die Obdachlosen in die Hosentasche und kehrt ins reale Leben zurück, das von der Oper nicht weit ist.