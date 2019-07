3. Juli 2019, 17:16 Uhr Oman Urlaub auf dem Autodach

Sternenhimmel, grüne Oasen und die Weite der Wüste: Wer im Oman mit Zelt und Geländewagen unterwegs ist, trifft oft tagelang keinen Touristen - und Campen ist überall erlaubt. Über eine Reise in die große Freiheit.

Von Veronika Wulf

Als das Auto unter uns zum dritten Mal absackt und der Sturm so stark am Dachzelt zerrt, dass die Stangen sich biegen, kommt mir zum ersten Mal der Gedanke: Vielleicht war das doch keine so gute Idee, in der Wüste zu campen. Unser SUV steht auf einer Anhöhe in der Wahiba-Wüste im Osten Omans, wo tagsüber rostorangefarbene Sanddünen in der Sonne leuchten und nachts die Sterne am Himmel, dicht wie Sommersprossen. Doch all das ist uns im Moment ziemlich ...