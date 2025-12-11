Zum Hauptinhalt springen

Olympische Spiele in SüdtirolOh, Olympia!

In Antholz-Mittertal stehen die olympischen Ringe. Die Biathlon-Wettkämpfe werden weiter oben im Stadion neben dem Antholzer See ausgetragen.
In Antholz in Südtirol finden im Februar die Biathlon-Wettbewerbe der Olympischen Spiele statt. Doch nicht alle Einheimischen sehen Grund zur Freude. Was das Großereignis mit einem idyllischen Bergtal macht.

Von Hans Gasser

Über Nacht ist Schnee gefallen. Knapp zehn Zentimeter luftiger Pulverschnee, der nun bei jedem Schritt knirscht. Es geht durch den vorweihnachtlich anmutenden Wald aufwärts. Hinter dem Wald liegt am Talschluss der Antholzer See mit hübsch eingeschneitem Ufer und umgeben von den 3000 Meter hohen Gipfeln der Rieserferner-Gruppe. Sobald der See zufriert, was meistens im Januar geschieht, wird auf dem Eis eine Langlaufloipe präpariert. Winterwanderer können von hier auf der gesperrten Straße zum Staller Sattel an der Grenze zu Österreich aufsteigen und die Kurven hinunterrodeln. Ein ideales Gebiet für Familien und naturaffine Urlauber. Und eine Winter-Idylle, die kaum von den knallgelben Schneekanonen gestört wird, die vereinzelt hier am Waldrand herumstehen. Alles ist ruhig, es sind kaum Menschen zu sehen.

