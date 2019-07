3. Juli 2019, 18:52 Uhr Österreich Wien, schlecht bewertet

Von Hans Gasser

Wien Tourismus fordert Urlauber dazu auf, sich nicht blindlings auf Bewertungen im Internet zu verlassen. Mit der Kampagne "Unrating Wien", die mit Plakatwerbung in Hamburg und London sowie im Internet läuft, will man die Gäste dafür sensibilisieren, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen. In der Kampagne werden klassische Werbemotive der Stadt mit den schlechtesten Bewertungen kombiniert. So steht etwa unter einem goldbraun gebratenen Wiener Schnitzel nur ein Stern und: "Keine Tunke", gefolgt von der Frage: "Wer bestimmt, was dir gefällt?" Es handle sich dabei um echte Bewertungen, die Namen der User seien geändert worden, heißt es bei Wien Tourismus. Man habe auch nichts gegen diese oft nützliche Technologie, wolle aber darauf aufmerksam machen, dass sie nicht zum Selbstzweck wird.