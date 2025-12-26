Für viele Reisende auf dem Weg in den Süden gehört der kurze Stopp an einer der Raststätten an der Autobahn A 8 genauso zum Urlaub wie ein schneller Espresso am ersten Autogrill kurz hinter der italienischen Grenze. Denn dort, an der Rastanlage Hofoldinger Forst zum Beispiel oder an der in Holzkirchen, kaufen sie eine Autobahn-Vignette für Österreich. 106,80 Euro kostet das Jahres-„Pickerl“ für 2026, die Zehn-Tage-Maut 12,80 Euro. Doch von Dezember 2026 an wird der Kauf von Klebevignetten an der Raststätte Geschichte sein: Österreich stellt sein Mautsystem komplett auf digitale Technik um. Autofahrer müssen ihr Kennzeichen dann im Internet registrieren und die Maut online begleichen.