Von Cathrin Kahlweit, Trahütten

Es ist Anfang März noch ziemlich unwirtlich in Trahütten auf der Koralpe in der Weststeiermark; die Natur hinkt am Berg einige Wochen hinter dem lieblichen Süden mit seinen Weinbergen und seinem milden Klima her. Vom Tal steigt ein kalter Nebel herauf in das 400-Seelen-Dorf, der sich über winterbraune Wiesen und Wälder legt, nur ab und zu reißen die Wolken auf.