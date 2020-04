Früher, als die Welt noch kein Corona hatte und sich auch noch niemand um das globale Fieber scherte, waren die Urlaubsanfahrten meistens viel kürzer als heute, der Aufenthalt an sich dafür viel länger. Meine Eltern zum Beispiel fuhren höchstens bis nach Österreich, mindestens zwei Wochen lang. Weil es sich sonst wahrscheinlich auch nicht gelohnt hätte, vier zur leichten Hyperaktivität neigende Kinder samt Gepäck in jenen rostfleckig gelben Passat zu packen, der bergauf dann stets eine Autokolonne anführte. Einmal ging es ins Salzburger Land, ins Pongau. Von all den Wochen dort hat vor allem eine Wanderung zu einem Gewässer namens Tappenkarsee in den Erinnerungen überdauert, vielleicht wegen dessen bilderbuchhafter Anmutung, aber wahrscheinlicher deshalb, weil dort angeblich mal ein Lindwurm in die Luft gesprengt worden ist. Die Almbauern der Umgebung hatten Überlieferungen zufolge eine Kuh mit Zündpulver gefüllt als Köder ins Wasser geworfen, und das Seeungeheuer konnte eben nicht anders, als seiner Natur - Ich brauch was zum Fressen! - nachzugeben. Und wumm!