Eigentlich hätte der Oktober ein Härtetest dafür sein sollen, ob eine Wintersportsaison trotz Corona möglich ist. Doch dann kam die deutsche Reisewarnung. Besuch in Hintertux am Gletscher in Tirol, das um seine Existenz bangt.

Von Dominik Prantl

Am vergangenen Wochenende kam dann auch noch der Föhnsturm, mit den Temperaturen eines Haartrockners und Windgeschwindigkeiten in Orkanstärke, er deckte Hausdächer ab, entwurzelte Bäume, taute einen Gutteil des frisch gefallenen Schnees in den Bergen weg, und als der Sturm vorüber war, kam der Regen mit einer Wucht, dass in den Tälern bald mancher Bach über die Ufer trat.