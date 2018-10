3. Oktober 2018, 18:58 Uhr Österreich Männerschokolade

Auf einem alten Gutshof im Innviertel werden besondere Biere gebraut. Mal in Whiskyfässern, mal in Amphoren. Übernachten kann man hier jetzt auch.

Von Christian Döbber

In Ohio hat gerade das Dog House eröffnet, das sich als erstes Hotel "inmitten einer Brauerei" anpreist. Die Gäste können den Tag mit einem Bierfrühstück beginnen, anschließend ein Bad im Bier-Whirlpool nehmen und nachts, wenn sie der Durst überkommt, am zimmereigenen Hahn ein Helles zapfen. "Den neuen glücklichsten Ort auf Erden" verspricht die schottische Brauerei, die das Haus betreibt. Im Innviertel in Oberösterreich muss sich Christoph von Hohberg angesichts solch vollmundiger Versprechen räuspern. "Das nennt man dann wohl Biervana", sagt er.

Auch Hohberg könnte seine Gäste in derlei Sphären schicken. Der gebürtige Münchner ist Gutsverwalter in Wildshut. Hier, eine halbe Stunde nördlich von Salzburg, hat die Stieglbrauerei das erste Biergut des Landes hingestellt - ein Vorzeigebetrieb samt Bio-Landwirtschaft, Mälzerei, Freiland-Tierhaltung, Gastwirtschaft und besonderen Bieren. Seit Mai kann man im renovierten Gasthaus des Gutshofes übernachten. Und: Auf Gut Wildshut urlaubt man nicht im Dauerrausch. Es gibt weder Hopfengesichtsbehandlungen noch Gerstenmalz-Massagen. Und in den elf Gästezimmern finden durstige Gäste nur eine Karaffe Wasser.

Vieles hätte schiefgehen können, als die größte Privatbrauerei Österreichs 2012 anfing, den alten Gutshof, seit 1917 im Besitz der Brauereifamilie, zu einem "Liebesbeweis an unser Bier" auszubauen. Gebraut wurde hier schon vor Jahrhunderten. Später verkam der Gutshof zum reinen Bierlager - sehr zum Missfallen des Stiegl-Erben Heinrich Dieter Kiener. Er wollte aus Wildshut etwas machen - aber kein bierseliges Disneyland. Stattdessen ging er mit Bedacht vor - und mit einer Vision: "Wir nehmen alle Schritte des Bierbrauens wieder in die eigenen Hände und brauen wie früher vom Feld bis ins Glas", sagt Christoph von Hohberg.

Eine halbe Stunde nördlich von Salzburg hat die Stiegl-Brauerei das erste Biergut des Landes hingestellt – ein Vorzeigebetrieb samt Bio-Landwirtschaft, Mälzerei, Freiland-Tierhaltung, Gastwirtschaft und besonderen Bieren. (Foto: Marco Riebler)

Das ist ungewöhnlicher, als es klingt. Denn bei den meisten großen Brauereien fängt die Bierherstellung erst mit der Malzlieferung an. Der Rohstoff kommt aus einem nahezu monopolisierten Markt mit wenigen Anbietern, denen es mehr um den Absatz als um die Vielfalt geht. "Früher gab es in der Landwirtschaft Tausende Getreidesorten", erklärt der Gutsverwalter. "In der heutigen Bierproduktion kommt aber nur noch ein gutes Dutzend davon zum Einsatz." Die Konsequenz: Die Biere auf dem Massenmarkt schmecken immer ähnlicher.

Wohl auch, weil das junge Biergut mit seinen Salzburger Besitzern einen potenten Financier im Rücken hat, kann man es sich in Wildshut leisten, die Dinge anders anzugehen. Das Getreide wird selbst angebaut, gemälzt und geröstet. Auf den 26 Hektar Ackerfläche gedeihen verschiedene Sorten Urgetreide: Alpine Pfauengerste, Laufener Landweizen, Schwarzhafer. Der Hopfen windet sich im gutseigenen Hopfengarten in die Höhe. Dazwischen dürfen Klatschmohn und Kornblumen wachsen. Damit selbst der agrarwissenschaftlich unbedarfteste Gast versteht, was hier mit viel ideellem Aufwand betrieben wird, trifft er am Feldrand und im Klostergarten auf Infotafeln mit Aphorismen, die dem Biergut einen philosophischen Anstrich geben sollen. "Ein jedes Ding muss Zeit zum Reifen haben", steht da zum Beispiel vor der Mälzerei geschrieben. Shakespeare, der - so sind sich zumindest seine Kenner und Biografen sicher - wohl auch gerne mal einen trinken gegangen ist, hätte seine Freude.

Die Mengen, die auf dem Biergut vom Feld bis zum Glas verarbeitet werden, sind überschaubar. Dafür sorgt die Artenvielfalt auf den Feldern für eine große Biervielfalt in den Gläsern. Verantwortlich dafür zeichnet Kreativbraumeister Markus Trinker. Schon am Eingang zur Mälzerei steht in großen Lettern "C₁₂H₂₂O₁₁", die Summenformel für Malzzucker. Man tritt ein und fürchtet, eine Nachhilfestunde in organischer Chemie zu bekommen. Aber keine Sorge, auch Markus Trinker geht es um den Genuss. Der gebürtige Steirer spielt gerne beim Vermälzen mit den Geschmacksrichtungen, er lässt Bier auch mal in Whiskyfässern reifen oder in sogenannten Quevris, alten handgetöpferten Tonamphoren aus Georgien, die in Wildshut im Hof in der Erde vergraben wurden.

Auf Gut Wildshut – hier der Eingangsbereich – urlaubt man nicht im Dauerrausch. (Foto: Stiegl-Gut Wildshut)

So viel kreativer Freiraum hat schon so manchen Bierbrauer zur Hybris verleitet. Nicht so bei Trinker. Seine Bierkreationen sind kein "Mainstream-Gebräu", haben aber auch wenig gemein mit den für den Gaumen des Otto-Normal-Biertrinkers meist gewöhnungsbedürftigen Craftbieren. Drei Spezialbiere hat das Gut regelmäßig im Programm: Die "Gmahde Wiesn", ein mit Wiesenkräutern und aus mehreren Malz- und Hopfensorten gebrautes untergäriges Bier, reicht Trinker den Gästen zum Aperitif - und schickt sie damit geschmacklich auf einen Spaziergang durch duftende Innviertler Wiesen. Das obergärige "Wildshuter Sortenspiel" kommt honigfarben hell und mit einer Marillennote daher. Und zum Dessert wird die "Männerschokolade", ein mokkaartiges Stout mit schönen Röstaromen, ausgeschenkt. Degustieren kann man die Wildshuter Biere nach der Führung durch die gläserne Vollholzbrauerei, in der schicken Bierbar oder besser noch draußen im Biergarten, der eher ein Biergärtchen ist, weil so klein, heimelig und nie voll.

Dort und im dazugehörigen Kramerladen zeigt der Gutshof, dass er noch mehr kann, als nur gutes Bier zu brauen. Serviert werden zum Beispiel Kartoffelbier-, Treber- oder Malzbrot, üppig belegt mit Bergkäse oder Speck vom Mangalitza-Schwein. Die Tiere der alten ungarischen Rasse sonnen sich faul auf einer riesigen Weide samt Badeteich gleich hinter den Urgetreidefeldern. Sie und die selten gewordenen Pinzgauer Rinder, die entweder dry aged oder in Form von Beef Tatar Eingang in die Speisekarte finden, dürfen so lange leben wie kaum einer ihrer Artgenossen. "Wir geben unseren Tieren die Zeit, die sie brauchen", sagt Klaus Baumgartner, Gastronomiechef in Wildshut.

Gäste, die sich für ein oder zwei Nächte nach Wildshut zurückziehen, sollen den "magischen Ort, die Ruhe und Entschleunigung genießen", heißt es ein wenig plakativ im Werbeprospekt. Doch das sind ausnahmsweise mal nicht die Marketing-Worthülsen, mit denen die Urlaubsindustrie gestresste Großstädter in die allzu hippen Auszeit-Hotels, Achtsamkeits-Resorts und Stille-Retreats zu locken versucht. In Wildshut stört tatsächlich kaum etwas das In-den-Tag-hinein-Leben.

Die Vielfalt der Biere ist groß.Entwickelt werden die Kreationen von Markus Trinker, 2017 vom Gault Millau zum Braumeister des Jahres gekürt. (Foto: Stiegl-Gut Wildshut)

Das fängt an bei der mit schönen Aussichten verbundenen Anreise mit der Lokalbahn, die auf Knopfdruck an der Vollholz-Haltestelle am Feldrand stoppt, und setzt sich fort in den elf hübsch und hochwertig eingerichteten Gästezimmern, die weder Fernseher noch Wlan, dafür aber ein Zirbenholzbett samt duftendem Hopfenkissen darauf bieten.

Wer es schafft, daraus wieder aufzustehen, macht Yoga in der alten, kirchturmhohen Darre des Gutshofes, wo früher das Malz getrocknet wurde. Oder man setzt sich unter einen der Ahornbäume neben dem alten Mühlstein in der Mitte des Klosterhofs, den zwei Geomatiker als "Kraftplatz" ausgewiesen haben, und tut einfach nichts - vom Biertrinken einmal abgesehen.

DZ pro Nacht inkl. F. ab 160 Euro, www.biergut.at