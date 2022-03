In anderen Spähren: die Patscherkofelbahn in Innsbruck.

Am Patscherkofel bei Innsbruck gewann Franz Klammer einst Olympiagold, heute gibt es dort Streit um eine neue Gondelbahn. Was ist da los?

Von Dominik Prantl

Zuletzt schauten auch noch mehrere wahrhaftige Raubtiere am Patscherkofel, dem Hausberg der Innsbrucker, vorbei. Luchs, Goldschakal und sogar ein Wolf sollen dort unterwegs gewesen sein. Der Wolf hat in der Silvesternacht ein Reh gerissen; vom Kadaver sei dabei nicht mehr viel übrig geblieben. Doch selbst der gefräßigste, in Tirol besonders innig geschmähte Wolf kommt freilich nicht gegen die örtliche Gondelbahn an.