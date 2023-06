Von Cathrin Kahlweit, Wien

Es gibt eine ganz wunderbare Szene in "Is' was Doc" aus dem Jahr 1972, der schönsten Screwball-Komödie aller Zeiten mit Barbra Streisand und Ryan O'Neal. Streisand (alias Judy Maxwell) kommt, jung, keck und hungrig, in ein Nobelhotel in San Francisco und legt den Portier herein. Sie suche ihre Freunde in Zimmer 1717 im Hotel Bristol, sagt sie und schaut sehr niedlich dabei. Der Portier reagiert indigniert: Zimmer 1717 sei nicht belegt. Und dies sei das Christol. Nicht das Bristol.