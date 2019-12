Die Hauptdarstellerin kommt um halb neun. In einer weißen Stretchlimousine, vulgo Lieferwagen, der vor dem Gut Purbach hält. Sie hat es hinter sich, könnte man sagen. Der Hauptdarsteller hingegen, Künstlername Max Stiegl, hat es noch vor sich. Er wirkt etwas verschlafen, kein Wunder, hat er doch am vergangenen Abend auf einer vorweihnachtlichen Benefizgala für 450 Gäste gekocht und ist erst um halb vier ins Bett gekommen. Dennoch scheint er bestens gelaunt zu sein, macht seine Witze und packt mit an, um die tote, 190 Kilo schwere Sau aus dem Lieferwagen zu zerren und auf einem Stück Pappe in den Innenhof seines Restaurants zu schleifen.