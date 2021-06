Die Dörfer im Bregenzerwald in Österreich gelten als Vorreiter moderner Holzarchitektur. Wer dieses Kulturgut erleben möchte, muss eigentlich nur ein Zimmer buchen.

Von Evelyn Pschak von Rebay

Vielleicht ist es die schönste Anweisung, die ein Architekt überhaupt geben kann: "Das Haus sollte ohne Umstände in der Landschaft stehen. Wiesen gehen bis ans Haus." Es ist Hermann Kaufmann, der hier Ratschläge erteilt "für den, der ein Wälderhaus umbaut". Der Bregenzerwälder Architekt mit Lehrstuhl an der TU München gilt als Pionier des modernen Holzbaus. Im gemeinsam mit Journalist Florian Aicher herausgegebenen Buch "Belebte Substanz. Umgebaute Bauernhäuser im Bregenzerwald" leitet Kaufmann den Leser weiter an: "Vor allem aber sollte man sich Rat und Hilfe holen bei den weithin berühmten Handwerkern, Ingenieuren und Architekten des Bregenzerwaldes."