Von Johanna Pfund

Ein Plätzchen findet sich dann doch noch am Rande einer dieser Terrassen, auf denen man seinen Camper parken oder sein Zelt aufstellen kann und von denen aus man einen wunderbaren Blick auf den Plansee und die umliegenden Berge hat.

Der Campingplatz Seespitz am Plansee in Tirol ist Ende Juli in der Regel voll besetzt, aber die Frau an der Rezeption ist ausgesprochen freundlich und hat offensichtlich ein wenig Mitleid mit den spät angekommenen Gästen. Vermutlich hat die unbebaute Umgebung des auf knapp 1000 Meter Höhe gelegenen Sees positive Auswirkungen auf die Stimmung.

Terrasse für Terrasse fällt der Platz zum Plansee hin ab, die einzige Hürde auf dem Weg zum Ufer des in Grün und Blau schimmernden Gewässers ist die Uferstraße, die an schönen Tagen stark befahren ist. Das ist zwar bedauerlich, aber irgendwie auch kein Wunder, denn der See, versteckt gelegen an der schmalen Verbindungsstraße zwischen Ettal bei Garmisch-Partenkirchen und Reutte in Tirol, ist ein Erholungswunder.

Schwimmen oder Bootfahren? Oder auf dem Wurzelweg unter Kiefern am Seeufer entlangwandern in Richtung Heiterwang? Wenn der See schimmert und der harzige Duft der Kiefern in der Wärme des Tages intensiver wird, wirkt die Gegend fast mediterran. Oder vielleicht doch erst eine lange Berg- oder Radltour im Wettersteingebirge oder im Mieminger Gebirge, das sie hier "die Mieminger" nennen, unternehmen - und dann baden? Eine schwierige Wahl.

Wie auch immer man sich entscheidet, man kommt gerne zurück auf den Campingplatz. Von den Sanitäranlagen bis zum Seespitzkiosk befindet sich alles in bestem Zustand. Da lässt sich auch des Campers Feind, ein Regentag, gut aushalten.

Camping Seespitz, Breitenwang/Reutte, camping-plansee.com