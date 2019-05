8. Mai 2019, 18:58 Uhr Österreich Auf die Plätze

Sisi, Schnitzel, Sachertorte - und sonst? Wien lässt Einheimische und Gäste drei Tage lang hinter die Klischees blicken, mit mehr als 80 Veranstaltungen in allen 23 Bezirken der Stadt.

Interview von Hans Gasser

Kommraus" heißt ein dreitägiges Forum, das die Stadt Wien vom 16. bis 18. Mai veranstaltet (www.kommraus.wien). Dabei sind Einheimische und Gäste eingeladen, in allen 23 Bezirken der Stadt den öffentlichen Raum zu bespielen. 82 Veranstaltungen von geführten Spaziergängen über Flashmob-Tanzen bis hin zur Oper im Freien sollen ausloten, wie der Platz zwischen den Gebäuden am besten genutzt werden kann. Barbara Slotta, städtische Projektleiterin, und Eugene Quinn, einer der freien Kuratoren, erklären, warum Wien anders ist als andere Großstädte.

SZ: Wien wurde 2019 zum zehnten Mal in Folge zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt. Was ist hier besser als anderswo?

Eugene Quinn: Vor 20 Jahren sah Wien noch ganz anders aus. Heute gibt es eine verkehrsfreie Mariahilfer Straße, das Museumsquartier, den Donaukanal mit seinen Bars und viel öffentlichem Raum. Im Vergleich etwa zu London haben ärmere Leute hier ein viel besseres Leben. Die öffentlichen Verkehrsmittel kosten einen Euro pro Tag, die Mieten sind durch die vielen Sozialwohnungen relativ günstig, Kunst und Kultur ist leicht zugänglich und oft sogar gratis - so wie alle Veranstaltungen unseres "Kommraus"-Forums.

Warum muss der öffentliche Raum gefördert werden?

Barbara Slotta: Immer mehr Menschen ziehen in die Städte. Der Platz, den wir gemeinsam nutzen, ist sehr begrenzt, deshalb muss immer wieder demokratisch ausgelotet werden, wie er genutzt werden soll. Zum Beispiel ist es sehr wichtig, dass es auch konsumfreie Orte in Städten gibt, wo sich auch ärmere Menschen wohlfühlen. Spielen, Schatten, Wasser und Verweilen sind wichtige Aspekte, die in einer Stadt möglich sein müssen. Teil der Gemeinschaft sein, ohne Konsumzwang - darum geht es.

Quinn: Am Donaukanal etwa gibt es nicht nur die kommerziellen Bars. Auf den freien Flächen davor trinken und feiern die Menschen mit selbst mitgebrachten Getränken und eigener Musik. Auch Touristen und Ausländer kommen dorthin, es ist bunt geblieben, wenn auch nicht mehr so im Pop-up-Style wie am Anfang.

Die Wiener gelten nicht gerade als besonders offen. Wird das anders sein bei "Kommraus"?

Quinn: Ja. "Live like a local" ist ein weltweiter Trend. Touristen interessieren sich dafür, wie Einheimische leben, wollen dort sein, wo diese sind. Unser Forum bietet genau das: Wien jenseits des Sisi- und Schnitzel-Klischees. Ja, es ist sonst nicht so einfach, mit Wienern in Kontakt zu kommen, wenn man nur ein Wochenende in der Stadt ist. Bei "Kommraus" ist der Kontakt zu offenen Wienern garantiert, denn gerade die bringen sich ein beim Forum.

Barbara Slotta, Projektleiterin bei der Magistratsabteilung für Stadtentwicklung findet, es brauche auch konsumfreie Zonen. (Foto: OH)

Was erwartet die Gäste an den drei Tagen?

Slotta: Die Bandbreite ist sehr groß. Es wird einen Filmabend geben, an dem verschiedenste Filme gezeigt werden, die in Wien spielen, allerdings auch viele, in denen das Klischeebild etwas dekonstruiert wird. Dann holen wir die sonst eher exklusive und teure Oper auf den Platz vor der Albertina, wo eine Aufführung der "Fledermaus" stattfinden wird, ganz nahe an der Staatsoper. Es wird spannend sein, wie die Leute darauf reagieren. Zwei Straßen werden wir für den Verkehr sperren, um zu sehen, wie man sie sonst noch nutzen kann außer mit Autos. Beim Forumtheater werden Konflikte im öffentlichen Raum nachgespielt, und das Publikum kann eingreifen und Lösungen erarbeiten.

Es gibt geführte Spaziergänge zu Themen wie Migration, Gerüchen oder Müll.

Quinn: Ja, wir versuchen, die Stadt unter anderen Perspektiven zu zeigen. Zum Beispiel macht ein Architekt aus Syrien eine Führung zu den Orten, an denen sich geflüchtete Menschen wohlfühlen. Dabei wird gezeigt, wie sie hier leben und welche Herausforderungen sie bewältigen müssen. Zum Auftakt der Veranstaltung wandere ich mit Interessierten durch alle 23 Bezirke. Neun Stunden lang. Ein bisschen verrückt, aber interessant.

Eugene Quinn, Kurator des "Kommraus"-Forums, spürt den Besonderheiten der Stadt nach, unter anderem ihren Gerüchen. (Foto: OH)

Was erlebt man beim Müll-Spaziergang?

Slotta: Dazu muss man wissen: Die Magistratsabteilung 48, die die Stadt putzt, ist in Wien sehr beliebt, fast schon Kult. Mitarbeiter der 48er erklären auf diesem Spaziergang, wie sie unsere Stadt so sauber halten, wie die Prozesse und Abläufe dahinter aussehen. Keine Magistratsabteilung hat mehr Facebook-Likes als die 48er!

Was passiert beim Tanz-Flashmob?

Quinn: Beim Tanz-Flashmob am hippen Yppenplatz werden Migranten aus aller Welt ihre Tänze vorführen, und das Publikum darf und soll sie nachtanzen. Wir wollen damit sichtbar machen, dass die vielen Kulturen das Leben der Stadt bereichern und ein wichtiger Teil davon sind.

Ist die Hauptstadt da offener als das rechtspopulistisch regierte Land?

Slotta: Ja, auf jeden Fall. Wien hat ja 1,9 Millionen Einwohner, ist sehr multikulturell und wird regiert von der SPÖ und den Grünen. Hier gibt es keine sozialen Gettos.

Es gibt eine "Smells-like-Wien-Spirit- Tour". Wie riecht die Stadt?

Quinn: Wien riecht ziemlich gut. Es ist eine windige Stadt, und die Luft ist meist sauber. Wir riechen während der Tour in der Manner-Schnitten-Fabrik und der Ottakringer Brauerei, wir besuchen den Brunnenmarkt und schnüffeln in der berüchtigten U6, wo wir eine Mischung aus Marihuana, Kebab, Wodka und Achselschweiß erwarten (lacht). Der Rauch in den Beisln und Cafés, wo Rauchen immer noch erlaubt ist, wird kontrastiert mit dem Rosenduft im Volksgarten.