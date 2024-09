In Marseille können Touristen Müll im Naturschutzgebiet einsammeln. Zur Belohnung gibt es Münzen unter anderem für kleine Läden, die aus Plastikmüll Schmuck herstellen.

Von Evelyn Pschak

„Payez en déchets!“ – Bezahlen Sie mit Müll! – das ist ein recht ungewöhnlicher Appell für eine Schmuckmarke. Und passt doch zur französischen Manufaktur Sauvage Méditerranée und ihrem Ziel, das Mittelmeer an der Küste rund um Marseille zu säubern, mithilfe von Ohrringen und Armbändern. Hergestellt werden sämtliche Bijoux, die Schmuckstücke also, nämlich aus Plastik, das von Partnerorganisationen aus dem Mittelmeer gefischt und anschließend im Atelier in Aix-en-Provence zu Schmuck verarbeitet wird.