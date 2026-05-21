Die norwegische Stadt hat sieben Hausberge. Man kann gemütlich mit Stadt- und Fjordblick wandern. Doch jedes Jahr Ende Mai geht es dort hoch her.

Wenn es Ende Mai wird, kommt der König nach Bergen. Seit mehr als 70 Jahren eröffnet Norwegens Monarch das Internationale Klassikfestival, und natürlich singen die stolzen Bergener dazu die Hymne. „Aber nicht die norwegische, sondern unsere Bergen-Hymne“, sagt Normann Natland – und stimmt gleich die erste Strophe von „Udsigter fra Ulriken“ an.