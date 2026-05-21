Zum Hauptinhalt springen

NorwegenWandern in den Bergen über Bergen

Lesezeit: 6 Min.

Die Hausberge von Norwegens Stadt Bergen bieten sich für Wanderungen an.
Die Hausberge von Norwegens Stadt Bergen bieten sich für Wanderungen an. Visit Bergen / Ulriken 643

Die norwegische Stadt hat sieben Hausberge. Man kann gemütlich mit Stadt- und Fjordblick wandern. Doch jedes Jahr Ende Mai geht es dort hoch her.

Von Florian Sanktjohanser

Wenn es Ende Mai wird, kommt der König nach Bergen. Seit mehr als 70 Jahren eröffnet Norwegens Monarch das Internationale Klassikfestival, und natürlich singen die stolzen Bergener dazu die Hymne. „Aber nicht die norwegische, sondern unsere Bergen-Hymne“, sagt Normann Natland – und stimmt gleich die erste Strophe von „Udsigter fra Ulriken“ an.

Zur SZ-Startseite

Städtereise-Serie
:Kurz nach ... Oslo

Ein Museum mit Badesteg, eine Oper mit begehbarem Dach, Wanderwege mitten durch die Stadt: Die norwegische Hauptstadt hat sich ein völlig neues Gesicht gegeben und Platz geschaffen für Menschen, nicht für Autos. Tipps für einen lohnenden Besuch.

SZ PlusVon Eva Dignös (Text), Sead Mujic (Illustration) und Dominik Wierl (Design)

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite