7. April 2019, 19:43 Uhr Istanbul Was der gigantische Flughafen-Umzug über die Türkei erzählt

Der Mega-Umzug vom Atatürk-Flughafen in Istanbul an den neuen Mega-Flughafen im Norden der Stadt ist abgeschlossen.

Der neue "Flughafen Istanbul" ist ein Prestigeprojekt des türkischen Präsidenten Erdoğan und könnte 2028 der größte Flughafen der Welt sein.

Als globales Drehkreuz soll er vor allem Dubai, London und Frankfurt Konkurrenz machen.

Von Christiane Schlötzer , Istanbul

Die letzte Maschine war weg, Flugnummer TK-54 nach Singapur, mit 319 Passagieren an Bord. Alle hatten Handyfotos gemacht, einige hatten geweint, als sie die Ansage hörten: "Verehrte Passagiere, der Atatürk-Flughafen, der 100 Jahre der türkischen Luftfahrt diente, wird heute Nacht für Linienflüge geschlossen." Dann wurden die Anzeigetafeln dunkel, das Licht an den Gates ging aus, und alle, die noch ausharrten, das Bodenpersonal und die Sicherheitsleute, tanzten.

Draußen auf der Flughafenstraße krachten schon davor acht Autos aufeinander, weil einer die letzte Maschine fotografieren wollte und dabei zu langsam fuhr. Es gab nur einen Sachschaden. Es war der einzige Unfall, der im Zusammenhang mit dem gigantischen Istanbuler Flughafenumzug bis zum Sonntag gemeldet wurde.

Die größte Transportoperation der Luftfahrtgeschichte

Die halbstaatliche Fluggesellschaft Turkish Airlines (THY) gab bekannt, sie habe den "Big Bang" genannten Transfer zwölf Stunden schneller erledigt als geplant. Vorgesehen waren 45 Stunden, für 47 300 Tonnen Fracht, das Volumen von etwa 5000 Lastwagenladungen. Sie wurden vom alten Flughafen am Marmarameer zum neuen Riesenairport am Schwarzen Meer gebracht. Dabei wurden, alles zusammengerechnet, 400 000 Kilometer zurückgelegt, also zehn Erdumrundungen, "in der größten Transportoperation der Luftfahrtgeschichte", so rechnete die THY vor.

Wie ein Flughafen umzieht, machte 1992 München vor, als Riem aufgelöst wurde. Seitdem gilt München weitweit als Vorbild für eine solche Operation. Im Erdinger Moos hatte man vorher monatelang mit Soldaten und alten Koffern simuliert. In Istanbul wurde dagegen schon ab 29. Oktober - der offiziellen Eröffnung zum Republikfeiertag - täglich mit einigen Inlands- und wenigen Auslandsflügen der neue Megaairport im Betrieb getestet. Und der Komplettumzug wurde ohne weitere Erklärung drei Mal verschoben.

Der Atatürk-Flughafen hieß früher "Yeşilköy", wörtlich "Grünes Dorf", nach dem gleichnamigen Stadtteil auf der europäischen Seite Istanbuls. Dort entstand schon 1912 ein Flughafen, zuerst für militärische Zwecke. Nach dem Militärputsch 1980 wurde er nach dem Republikgründer benannt. Mehrfach wurde der Airport ausgebaut, zuletzt war der Platz auf dem Boden so knapp, dass auch der Luftraum ständig überfüllt war.

Grund dafür war das sprunghafte Wachstum von THY, die 1933 mit fünf Flugzeugen startete und heute mit 333 Passagier- und Frachtmaschinen 257 internationale Ziele in 124 Ländern bedient, und dazu 49 Routen in der Türkei. "Atatürk" lag einst weit vor der Stadt, die wuchs dann bis ans Flugfeld heran, und beim Anflug sah man die Hausdächer unter den Flügeln.

Zuerst sollte weiter im Süden gebaut werden, dann entschied sich die Regierung für ein ehemaliges Zechengelände im Norden. Gegen diesen Ort gab es viele Einwände von Naturschützern, die das Abholzen von 657 000 Bäumen beklagten. Auch manche Experten für Flugsicherheit äußerten Bedenken, wegen häufig starker Winde vom Schwarzen Meer, und weil die Region Zugvogelgebiet ist. Vor den Gerichten setzte sich die Regierung durch.