13. August 2019, 18:59 Uhr Neue Weitwanderwege Über Grenzen gehen

In den Ostalpen wurden zuletzt mehrere Weitwanderwege ausgeschildert und vermarktet. Die meisten davon sind in einer Woche begehbar. Fünf Beispiele von der "Königsrunde" am Ortler bis zum "Spitzenwanderweg" an der Zugspitze.

Von Dominik Prantl

In den Ostalpen wurden zuletzt mehrere Weitwanderwege ausgeschildert und vermarktet. Die meisten davon sind in einer Woche begehbar. Ein Überblick

Die Zugspitze im Blick: Spitzenwanderweg heißt die neue Mehrtagesrundtour in der Zugspitzregion, was nicht ganz den Kern der Sache trifft. Führt die Strecke seit 2018 doch meist auf einfachen Wanderwegen vorbei an den durchaus respektablen Gipfeln des Werdenfelser Landes, um den Staffelsee herum ins Loisachtal. Gefördert wurde das Projekt vom Land Bayern und der EU, weshalb man sich mehr ...