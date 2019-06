26. Juni 2019, 18:44 Uhr Neue Kreuzfahrtrouten am Kap der Guten Hoffnung Mit dem Schiff auf Safari

Die Reedereien entdecken das Südliche Afrika als Zielgebiet. Im europäischen Winter geht es ab Kapstadt Richtung Namibia oder Mosambik.

Von Ingrid Brunner

Große Tiere konnten Passagiere auf Kreuzfahrten bislang vorwiegend von der Reling oder vom Zodiac aus beobachten - wenn ein Wal oder ein Delfin vorbei schwamm. Doch nun hat die Branche das Südliche Afrika für sich entdeckt. Passagiere können in der kommenden Wintersaison zusätzlich zu großen Meeressäugern Afrikas Big Five sehen: Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe und Leopard. Die Gründe hierfür sind vielfältig: Die Region bietet Exotik, Naturerlebnisse, Tierbeobachtungen in grandioser Landschaft, sie gilt als sicheres Reiseziel und zudem ist der Wechselkurs zwischen Euro und Rand günstig. Zugleich ist es ein geschicktes Ausweichmanöver, da andere Häfen und Fahrgebiete, etwa die Türkei und das östliche Mittelmeer, aus Sicherheitserwägungen nicht mehr so häufig angelaufen werden. Auch, dass einige Häfen mittlerweile die Zahl der Kreuzfahrtschiffe beschränken, könnte eine Rolle spielen.

"Das Feedback auf die neue Route ist toll", sagt Torben Knye von der Tui Cruises Pressestelle. "Wir hatten noch nie einen so guten Buchungsstart." Im Winter 2020/21 wird die Mein Schiff Herz (die alte Mein Schiff 2) die Küste von Südafrika und Namibia befahren. Ein Sehnsuchtsort für viele sei das, eine Kreuzfahrt, auf der man Städtereisen und Safari mit einer Kreuzfahrt verbinden könne. Das Besondere, so Knye, seien die langen Aufenthalte: Je zwei bis drei Nächte liege die Mein Schiff Herz in Kapstadt, Port Elizabeth sowie in Walvis Bay in Namibia im Hafen. Auf den 14-tägigen Reisen sind drei Landausflüge - in Kapstadt, Port Elizabeth sowie in Swakopmund in Namibia - im Preis enthalten (Innenkabine ab 1419 Euro pro Person, inkl. Flug ab 2799 Euro pro Person).

Ab Kapstadt geht es Richtung Namibia - oder nach Mosambik

Die italienische Reederei MSC war schon in der vergangenen Wintersaison im Südlichen Afrika unterwegs. Am 28. Dezember 2019 legt die MSC Orchestra in Durban zu ihrer Silvesterkreuzfahrt ab, mit Kurs auf Mauritius und Réunion, um nach elf Tagen wieder im Hafen von Durban anzukommen (ab 1149 Euro pro Person in der Innenkabine zzgl. Flug). Zudem fährt die Orchestra 2019 / 2020 auf Vier-Nächte-Touren ab / bis Kapstadt nach Walvis Bay in Namibia beziehungsweise ab / bis Durban nach Mosambik (ab 349 Euro pro Person in der Innenkabine zzgl. Flug).

Auch Aida Cruises macht sich auf zum Kap der Guten Hoffnung: Die Aida Mira, ein Neuzugang in der Aida-Flotte, Baujahr 1999 und vormals als Costa neoRiviera, Grand Mistral und Mistral auf den Meeren unterwegs, wird von Dezember 2019 bis März 2020 auf 14-tägigen Kreuzfahrten zwischen Durban am Indischen Ozean und Walfischbucht am Atlantik pendeln (ab 1645 Euro pro Person in der Innenkabine zzgl. Flug).

Hapag-Lloyd hat Südafrika mit dem Expeditionsschiff Bremen im Programm. Zum Beispiel vom 1. bis 18. November 2019 im Rahmen einer 17-tägigen Reise von Walvis Bay in Namibia über Südafrika, Mosambik, Madagaskar, La Réunion nach Port Louis auf Mauritius (ab 6790 Euro pro Person).