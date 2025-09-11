Dem Geheimnis auf der Spur Das gefährliche Buch 11. September 2025, 13:35 Uhr | Lesezeit: 3 Min.

So wie diese Requisite aus dem Film „Evil Dead II“ könnte das Buch „Necronomicon“ aussehen. Aber wer weiß, ob es wirklich existiert. (Foto: Agentur/IMAGO/Cover-Images)

Das „Necronomicon“ gilt als berühmtestes okkultes Werk. Aber gibt es die Sammlung von Zaubersprüchen und Beschwörungen überhaupt? Und was hat die Popmusik damit zu tun?

Von Josef Scheppach

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback