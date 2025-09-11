Zum Hauptinhalt springen

Dem Geheimnis auf der SpurDas gefährliche Buch

Lesezeit: 3 Min.

So wie diese Requisite aus dem Film „Evil Dead II“ könnte das Buch „Necronomicon“ aussehen. Aber wer weiß, ob es wirklich existiert.
So wie diese Requisite aus dem Film „Evil Dead II" könnte das Buch „Necronomicon" aussehen. Aber wer weiß, ob es wirklich existiert.

Das „Necronomicon“ gilt als berühmtestes okkultes Werk. Aber gibt es die Sammlung von Zaubersprüchen und Beschwörungen überhaupt? Und was hat die Popmusik damit zu tun?

Von Josef Scheppach

Es ist schon ein paar Jahre her, hat aber für einiges Aufsehen gesorgt, als eine katholische Schule im US-Bundesstaat Tennessee „Harry Potter“-Romane aus der Bibliothek verbannte. Hier sei echte Magie am Werk, begründete der Pfarrer der St. Edward Catholic School in Nashville den Schritt.

Dem Geheimnis auf der Spur
:„Wie zur Hölle konnten wir Glenn Miller verlieren?“

Der Band-Leader Glenn Miller verschwand am 15. Dezember 1944 spurlos über dem Ärmelkanal – sein Flugzeug wurde bis heute nicht gefunden.

Von Sofia Glasl

