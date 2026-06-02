Pizza in Neapel bedeutet in der Regel Erfüllung, manchmal aber auch Enttäuschung. Und so gibt es im Herzen der Altstadt eine Pizzeria, deren Speisekarte eingeleitet wird von einer Art Trauerrede darüber, wie einst der Nonno nicht in die Riege der ganz großen Pizzaioli aufstieg. Denn, so könnte man es übersetzen, „wie uns die Geschichte lehrt, werden Ruhm und Ehre nicht immer denen zuteil, die sie verdienen“. Oha.
Reisebuch „Pizza Napoli“Pizza zum Niederknien
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Drei Engländer fahren mehr als 65 Mal nach Neapel und schreiben schließlich ein Buch. Es wird eine euphorische Anleitung für Pizza-Nerds.
Rezension von Irene Helmes
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