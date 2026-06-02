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Reisebuch „Pizza Napoli“Pizza zum Niederknien

Lesezeit: 4 Min.

Thom Elliot (Mitte) und James Elliot (rechts) in ihrem Element: mit einer guten Pizza und fachkundigen Einheimischen in den Gassen Neapels.
Thom Elliot (Mitte) und James Elliot (rechts) in ihrem Element: mit einer guten Pizza und fachkundigen Einheimischen in den Gassen Neapels. Dave Brown

Drei Engländer fahren mehr als 65 Mal nach Neapel und schreiben schließlich ein Buch. Es wird eine euphorische Anleitung für Pizza-Nerds.

Rezension von Irene Helmes

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Pizza in Neapel bedeutet in der Regel Erfüllung, manchmal aber auch Enttäuschung. Und so gibt es im Herzen der Altstadt eine Pizzeria, deren Speisekarte eingeleitet wird von einer Art Trauerrede darüber, wie einst der Nonno nicht in die Riege der ganz großen Pizzaioli aufstieg. Denn, so könnte man es übersetzen, „wie uns die Geschichte lehrt, werden Ruhm und Ehre nicht immer denen zuteil, die sie verdienen“. Oha.

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Städtereise-Serie
:Kurz nach ... Neapel

Wenn es eine Stadt der Kontraste gibt, dann diese – bildschön und kaputt, wild und voller Wärme. Zwischen Meer und Vulkanen findet man alles und dazu das Gegenteil. Tipps für einen lohnenden Besuch.

SZ PlusVon Irene Helmes (Text), Sead Mujic (Illustration) und Dominik Wierl (Design)

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