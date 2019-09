"Keiner muss einen Baum umarmen", sagt Nicola Cozzio vorsorglich, wenn er seinen Kunden erklärt, was es mit alpiner Wellness im Wald auf sich hat. Cozzio ist im Sommer Wanderführer, im Winter Holzbildhauer, schreibt Wanderbücher und macht Yoga. Jetzt nimmt er im Rifugio Val Nambrone seine Gäste in Empfang und erklärt, worauf es beim multisensorischen Parcours, sprich bei einem Waldspaziergang, ankommt. Man müsse dafür weder topfit noch schwindelfrei sein. Stattdessen gehe es darum, sich seiner fünf Sinne wieder bewusst zu werden: sehen, hören, riechen, schmecken, spüren.

Und schon schlendert er mit seinen Teilnehmern hinein in den Wald. Erst einmal sollen die Teilnehmer ihre Aufmerksamkeit auf die Atmung richten: "Wir werden nun den Atem, den Geist und den Körper synchronisieren", sagt er. Hört sich komplizierter an als es ist. Man probiert also mal, auf vier Schritte ein- und auf vier Schritte auszuatmen. "Wir wollen langsam, bewusst gehen. Als nächstes ziehen wir die Schuhe aus", sagt Cozzio. Synchronisierten Atems geht es also über die Streu der Nadelbäume, winzige Zweige, Sand, Baumstämme, unterschiedliche Bodenbeläge sorgen für unterschiedliche Wahrnehmungen. Es geht um Vertrauen in die eigenen Füße.

Nächster Schritt: Wassertreten im eisig-blauen Gletscherwasser eines klaren Gebirgsbaches. "Kennen Sie Kneipp?" Eine müßige Frage, wenn es sich um deutsche Besucher handelt. Nicola Cozzio erklärt jetzt, dass die Kälte, die schmerzhaft tief in die Knochen dringt, die Blutgefäße verengt, und sich dadurch der Herzschlag beschleunigt. "Wassertreten ist wie ein sanftes Herz-Kreislauf-Training." Wohltuend ist es auch, nach dem alpinen Eisbad wieder Socken und Schuhe anzuziehen.

Nach achtsam atmen, barfuß laufen und Wasser treten sind die Spaziergänger unter Nicola Cozzios Anleitung auch offen für Yoga und Meditation. "Achten Sie einfach mal nur auf die umgebenden Geräusche: den Wind in den Bäumen, das Rauschen des Wasserfalls, das Knacken des Holzes." Wer das mit geschlossenen Augen mache, habe bereits meditiert, sagt er. Es gehe darum, seiner Erfahrung nach besonders bei Männern, erst einmal Widerstände und Vorbehalte auszuräumen. "Frauen sind viel offener", sagt Cozzio. Doch am Ende habe es dann meist auch den Männern gefallen.

Cozzio wandert auf dem schmalen Waldweg voran, hält bei einer Weißtanne. Mit dem Fingernagel ritzt er eine erhabene Stelle in der Rinde an. Es erinnert ein wenig an Pickel ausdrücken. Doch heraus tröpfelt eine ätherische Flüssigkeit. Sie lindert Halsschmerzen und andere Erkältungssymptome, erklärt er. Cozzio lässt die Teilnehmer probieren: schmeckt tatsächlich wie eine konzentrierte Lutschpastille. "Als Kind bin ich oft mit meiner Großmutter in den Wald gegangen. Einen Tag hat es gedauert, bis ein winziges Fläschchen davon voll war", sagt er. Das Harz der Rottanne hingegen habe eine ganz andere Konsistenz und Wirkung, erklärt er ein paar Bäume weite. Es sei antiseptisch, man könne damit Wunden verschließen, wie mit einem Pflaster.

Nun noch zum Amola-Wasserfall, seine Gischt auf der Haut spüren. Für Yoga sei nun keine Zeit mehr, leider. Aber auch so hatte man seine fünf Sinne beisammen.

Es gibt acht Spaziergänge rund um Madonna di Campiglio, einer davon ist speziell für Familien mit kleinen Kindern. Sie dauern zwischen 30 Minuten und vier Stunden. Informationen: www.campigliodolomiti.it/de oder www.mountainfriends.it