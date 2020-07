Von Veronika Wulf

Wenn es Nacht ist, er aus dem Fenster schaut und der Zug sich vor ihm in die Kurve legt, wenn in den Abteilen die Vorhänge zugezogen, die Lichter erloschen und die Passagiere still sind - dann ist seine Zeit gekommen. Die Zeit, die er liebt. "Das ist ein ganz besonderes Gefühl", sagt Marc Förste, während er mit schnellen Schritten durch die schmalen Gänge geht. "Die Leute vertrauen uns, indem sie sich hinlegen und schlafen."