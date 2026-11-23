Im Sommer 1895 begann die Zeitschrift Der Sozialist, im Untertitel als „Organ aller Revolutionäre“ ausgewiesen, mit dem Abdruck einer „romantisch-satirisch-philosophischen Dichtung“, die, wie der Redakteur Gustav Landauer die Leserinnen und Leser wissen ließ, „nur ganz engen Kreisen der Fachwelt bekannt“ sei. Es handelte sich um die „Nachtwachen“, einen bewusst fragmentarischen, romanhaften Text, der 1804 in einer auf Unterhaltungsliteratur spezialisierten Zeitschrift erschienen war. Dem Titelblatt zufolge stammt er von „Bonaventura“. Das war der Name eines der großen Theologen des Hochmittelalters, aber augenscheinlich nicht der Verfasser.