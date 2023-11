Seit 1509 gibt es das Gasthaus zum Stern am Mieminger Plateau. Seit fast 20 Jahren arbeitet der Wirt an der ökologischen Umstellung.

Bioessen, Öko-Hallenbad und E-Autos für die Gäste: Immer mehr Gäste suchen nach Hotels, die auf Nachhaltigkeit setzen. Ein Haus in Tirol macht schon seit 20 Jahren vor, wie es geht.

Von Ingrid Brunner

Worüber andere Hoteliers erst seit Neuestem viel reden, darüber macht sich René Föger schon seit knapp 20 Jahren seine Gedanken. Und die setzt der Wirt des Hotels "Der Stern" in Tirol seitdem sukzessive um. Schon 2004, erzählt er, habe ihn die Frage umgetrieben: "Wie weiterwirtschaften in Zeiten des Klimawandels?" Damals musste er mit 27 Jahren von heute auf morgen das Haus von seinem erkrankten Vater übernehmen. Hinzu kam, dass er nach dem Abbau des einzigen Sessellifts hier auf dem Mieminger Plateau seinem Betrieb eine neue Ausrichtung geben musste. "Meine drei Säulen waren Natur, Familien, Tradition", sagt Föger. Damit wollte er sich als Gastgeber in einem wetterunabhängigen Betrieb neu erfinden. Auf einer Konferenz traf er die Beraterin für Nachhaltigkeit Andrea Dietl. Ihr Vortrag habe ihn regelrecht elektrisiert. "Da hab' ich gesagt: Das machen wir jetzt."