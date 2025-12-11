Bernd Pfleger ist Buchautor („Frei in der Wildnis“), Wildnisguide, Biologe – und Reiseveranstalter mit Sitz in Enns, Österreich. Sein Ziel ist es, nachhaltigere Reisen nach Ostafrika und Sambia anzubieten. Aber wie muss man sich das vorstellen? Und warum sollte man überhaupt nach Afrika? Ein Gespräch über Touren in die Wildnis, Komfortverzicht für 8000 Euro und 36 Stunden im Laubhaufen.
Bernd Pfleger ist Reiseveranstalter – und der Meinung, man dürfe aus ökologischen Gründen eigentlich keine Flugreisen anbieten. Nun hat er eine Afrika-Tour im Programm. Wie passt das zusammen?
Interview von Dominik Prantl
