Von Josef Schnelle

„Die Sehenswürdigkeit von Campehl ist die Leiche eines Majors von Kahlebutz, die, völlig mumificiert, in der alten, mit allerlei Waffen ausstaffierten, aber ziemlich wüsten Grabkammer ruht.“ So berichtet es Theodor Fontane in seinen berühmten „Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Dörfer und Flecken im Lande Ruppin“ in der Auflage von 1865. In der aktuellen Ausgabe ist dieser Passus nicht mehr enthalten. Fontane selbst hatte ihn schon in der ersten Neuausgabe seines Monumentalwerks über die Mark Brandenburg wieder herausgenommen. Die Bewohner der Region schmerzt es noch heute, dass ausgerechnet ihre immer noch existierende besondere Touristenattraktion nicht mehr in den Reisenotizen des berühmten Schriftstellers zu finden ist.