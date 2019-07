17. Juli 2019, 18:47 Uhr Österreich Wie Skigebiete den Sommer erobern

Auflauf wie im Winter, nur mit Mountainbikes: In der "Bike Republic" in Sölden wird alles für die Radler getan.

Rauf mit der Gondel, runter im Schuss: Damit die Lifte auch im Sommer ausgelastet sind, umwerben Wintersportorte wie Sölden immer öfter Mountainbiker.

Von Sebastian Herrmann

Unter den Stahlseilen an der Talstation der Gondel liegen die Nerven blank. Dort steht ein Paar in voller Montur, Helm, Handschuhe, Protektoren, das ganze Programm, und wartet, dass es auf den Berg fahren kann. Aber Toni lässt die beiden nicht gehen. Der Vierjährige schluchzt aus seinem beeindruckend großen Helm. Toni klammert sich an seine Mutter, er fürchtet, dass seine Eltern ohne ihn in einer Gondel der Gaislachkogelbahn in Sölden verschwinden. Unter keinen Umständen will er bei den anderen Kindern bleiben. ...