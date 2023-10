Von Peter Fahrenholz, Berlin

Ob Stimmung und Lage von Unternehmen in der Realität wirklich so super sind, wie Imagekampagnen und aufwendig inszenierte Events suggerieren, zeigen zum einen natürlich die harten Zahlen. Wenn Umsatz und Gewinn schrumpfen, hilft auch Schönfärberei nichts. Zum anderen hat die eigene Einschätzung aber auch ganz viel mit dem Gefühl zu tun, alles oder zumindest das Meiste richtig gemacht zu haben. In der Motorradsparte von BMW, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert, ist dieses Gefühl momentan besonders ausgeprägt.