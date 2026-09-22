Manchmal ist Lachen die beste Medizin, das merkt man besonders dann, wenn es eigentlich kaum etwas zu lachen gibt. Das gilt derzeit auch für die USA, wo sich viele Menschen in Galgenhumor flüchten. Die Animationsserie „South Park“ zum Beispiel hat kürzlich Donald Trumps Umbenennungslust aufgegriffen und sich in „South America“ umgetauft. Auch der Slogan „Make America Great Again“ hat eine Flut an Persiflagen ausgelöst.