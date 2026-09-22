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Dem Geheimnis auf der SpurDie Mörderinnen von Rom

Lesezeit: 3 Min.

Als Heiltrank getarnt, mit Gift gefüllt: eine Flasche mit „Aqua Tofana“, illustriert in einem Buch aus dem Jahr 1886.
Als Heiltrank getarnt, mit Gift gefüllt: eine Flasche mit „Aqua Tofana“, illustriert in einem Buch aus dem Jahr 1886.
Léo Taxil, Les Mystères de la Fra

Im 17. Jahrhundert brachten Frauen reihenweise ihre Ehemänner mit dem ominösen Gift „Aqua Tofana“ um. Lange blieb unklar, was sie antrieb.

Von Sofia Glasl

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Manchmal ist Lachen die beste Medizin, das merkt man besonders dann, wenn es eigentlich kaum etwas zu lachen gibt. Das gilt derzeit auch für die USA, wo sich viele Menschen in Galgenhumor flüchten. Die Animationsserie „South Park“ zum Beispiel hat kürzlich Donald Trumps Umbenennungslust aufgegriffen und sich in „South America“ umgetauft. Auch der Slogan „Make America Great Again“ hat eine Flut an Persiflagen ausgelöst.

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Im Jahr 1386 versammelten sich in der Normandie viele Menschen, um eine Hinrichtung zu sehen. Sterben musste eine Sau.

SZ PlusVon Josef Scheppach

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