Ach, die schönste Zeit des Jahres! Für viele ist das immer noch der Sommerurlaub, und zwar irgendwo, wo Sonne ist und Wärme, wo freundliche Kellner einem die Drinks an den Rand des Pools bringen. Und man muss nicht bezahlen, denn das wurde schon mit der All-inclusive-Buchung erledigt. Die Reiselust nicht nur der Deutschen ist wieder voll ausgebrochen, viele Urlaubsländer melden Buchungsrekorde für den Sommer 2024, nachdem sie schon 2023 ein „Rekordjahr“ verzeichnet hatten. So etwa Italien, mit stolzen 134 Millionen Touristen. In Spanien ist es ähnlich, und auch die Türkei und Griechenland stehen vor einem großen Ansturm.

Und nichts kann uns Urlaubshungrige abschrecken! Die Liebe zu den heißen Ländern ist so groß, dass selbst die Zurückweisung durch die Geliebten ihr nichts anhaben kann. Denn auf den Kanarischen Inseln, in Griechenland und auf Mallorca wird gegen die Urlauber-Massen protestiert, mit Slogans wie „Tourist go home“ und „Unsere Inseln verkauft man nicht“. Es ist den Menschen dort ja auch nicht zu verdenken, werden doch Wohnungen und Lebensmittel für Einheimische durch Airbnb und Co. fast unerschwinglich. Und dann randalieren auch noch deutsche Feier-Touristen am Ballermann so schlimm, dass die Polizei sie unlängst mit Schüssen (aus Platzpatronen) von der Schinkenstraße vertreiben musste.

Doch solcherart Vergrämungsversuche scheinen nicht zu wirken. Genauso wenig wie die immer brutaleren Temperaturen, die schon Anfang Juni in Griechenland und der Türkei herrschten: bis zu 45 Grad! Wie soll das noch im Sommer werden? Auszuhalten ist so etwas ja eigentlich nur in klimatisierten Räumen, denn selbst das Meer wird dann so warm, dass es nicht mehr zur Abkühlung taugt. Wer kann sich da erholen? Offenbar viele. Denn statt Stornierungen gibt es noch mehr Buchungen.

In Süditalien probiert man es jetzt mit dem Feuerwurm. Der bis zu 30 Zentimeter lange Borstenwurm hat sich wegen der zunehmenden Wärme stark im Mittelmeer ausgebreitet. Tritt man darauf, sondern seine Borsten ein giftiges Sekret ab, das mehrere Tage einen heftig brennenden Schmerz verursacht. Doch auch seine Abschreckungswirkung dürfte im Sand verlaufen. Es scheint kein Kraut zu wachsen gegen den inneren Drang, den Sommer im Süden Europas zu verbringen.

Selbst die Amerikaner buchen wie wild, obwohl der Sender CNN sie jüngst vor überteuerten Hotels, Touristenmassen und Protesten der Einheimischen gewarnt hat. Die Geschichte trug den Titel „Good luck in Europe this summer!“