Mit ihren bernsteinfarbenen Augen, dem seidigen Fell und dem raubtierhaften Schleichgang umgibt die Katze eine geheimnisvolle Aura. Sie gilt als das wohl wandlungsfähigste Tier der Kulturgeschichte. Im alten Ägypten als Gottheit verehrt, überflutet sie heute als niedlicher Cat Content die sozialen Medien. Sie vereint die widersprüchlichsten Attribute: Sie gilt sowohl als Glücksbringerin als auch als Unglücksbote – vor allem, wenn sie als schwarze Katze den Weg von links nach rechts kreuzt oder mit krummem Buckel und dämonischem Blick auf der Schulter von Hexen thront.