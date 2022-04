Urlaub in den USA

Leihautos sind in den USA gerade besonders teuer. Mit dubiosen Maut-Pauschalen machen viele Anbieter zusätzlich Kasse. Doch es gibt Alternativen.

Von Steve Przybilla

Die Reise nach Miami war anstrengend. Elf Stunden Flug, Passkontrolle, Gepäckband. Jetzt nur noch schnell den Mietwagen abholen und dann ins Hotel. "In Florida gibt es so viele Mautstraßen", seufzt die Dame am Schalter. "Zum Glück haben unsere Fahrzeuge alle einen Transponder, mit dem die Gebühren automatisch beglichen werden." Kann man nicht auch bar zahlen? Die Mitarbeiterin lacht. "Heute ist doch alles elektronisch. Da wird Ihr Auto fotografiert, klick, klick, klick, und das Nummernschild gespeichert."