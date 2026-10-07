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Dem Geheimnis auf der SpurSie war 19, schwanger - und befehligte ein Schiff im Sturm um Kap Hoorn

Lesezeit: 4 Min.

Mary Ann Brown Patten war 19 Jahre alt und schwanger, als sie die Führung an Bord übernahm.
Mary Ann Brown Patten war 19 Jahre alt und schwanger, als sie die Führung an Bord übernahm.
National Portrait Gallery, Smithsonian Institution/gemeinfrei via wikimedia

Ein US-Handelsschiff braucht im Jahr 1856 inmitten eines Sturms einen neuen Kommandanten. Die Mannschaft entscheidet sich für Mary Ann Brown Patten, eine schwangere junge Frau.

Von Stefan Fischer

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Zehn Jahre lang arbeiten – und dann ausgesorgt haben. Für viele Menschen eine verlockende Vorstellung. Und für Joshua Patten auch keine ganz unrealistische. Zugegeben, ein paar Jahre ist der junge Amerikaner bereits zur See gefahren, als er Anfang der 1850er eine wegweisende Entscheidung trifft, die ihn hoffen lässt, schnell an viel Geld zu kommen.

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