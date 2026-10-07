Zehn Jahre lang arbeiten – und dann ausgesorgt haben. Für viele Menschen eine verlockende Vorstellung. Und für Joshua Patten auch keine ganz unrealistische. Zugegeben, ein paar Jahre ist der junge Amerikaner bereits zur See gefahren, als er Anfang der 1850er eine wegweisende Entscheidung trifft, die ihn hoffen lässt, schnell an viel Geld zu kommen.