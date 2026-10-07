Zehn Jahre lang arbeiten – und dann ausgesorgt haben. Für viele Menschen eine verlockende Vorstellung. Und für Joshua Patten auch keine ganz unrealistische. Zugegeben, ein paar Jahre ist der junge Amerikaner bereits zur See gefahren, als er Anfang der 1850er eine wegweisende Entscheidung trifft, die ihn hoffen lässt, schnell an viel Geld zu kommen.
Dem Geheimnis auf der SpurSie war 19, schwanger - und befehligte ein Schiff im Sturm um Kap Hoorn
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Ein US-Handelsschiff braucht im Jahr 1856 inmitten eines Sturms einen neuen Kommandanten. Die Mannschaft entscheidet sich für Mary Ann Brown Patten, eine schwangere junge Frau.
Von Stefan Fischer
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