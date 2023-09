Langsam zurück zur Normalität: In der Altstadt von Marrakesch (hier eine Szene vom vergangenen Wochenende) gab es relativ wenig Zerstörung.

Zwei Wochen nach dem schweren Erdbeben in Marokko sind Touristen schon wieder willkommen - und können mit ihrem Besuch helfen. Ein Gespräch mit der Marokko-Expertin Muriel Brunswig.

Interview von Hans Gasser

Beim schweren Erdbeben Anfang des Monats in Marokko sind mehr als 3000 Menschen gestorben. Dennoch bieten Veranstalter weiterhin Reisen dorthin an, zumal der kühlere Herbst eine der Hauptsaisons ist. Besonders von der Katastrophe betroffen sind die Städte und Dörfer im Hohen Atlas südwestlich von Marrakesch. In anderen Teilen des Landes gibt es wenige oder gar keine Schäden. Dennoch: Kann man guten Gewissens jetzt schon wieder nach Marokko reisen? Wo kann man jetzt unterwegs sein, ohne als Katastrophentourist zu gelten - und wie sieht es mit der Infrastruktur im Land aus?