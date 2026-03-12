Zum Hauptinhalt springen

Dem Geheimnis auf der SpurDer verschwundene Star

Lesezeit: 4 Min.

Marie Empress, hier eine Aufnahme, die wohl aus dem Jahr 1918 stammt.
Marie Empress, hier eine Aufnahme, die wohl aus dem Jahr 1918 stammt. public domain

Marie Empress war eine gefeierte britische Schauspielerin und frühe Stummfilm-Diva. Dann verschwand sie 1919 auf einer Transatlantik-Fahrt spurlos. Was war geschehen?

Von Florian Welle

„Actress lost at Sea“ überschrieb die altehrwürdige Times eine Meldung ihres New Yorker Korrespondenten vom Dienstag, 28. Oktober 1919. Darin werden die Leser vom geheimnisvollen Verschwinden der britischen Schauspielerin mit dem hochherrschaftlichen Künstlernamen Marie Empress in Kenntnis gesetzt. Die war damals als Vaudeville-Entertainerin und Filmstar in ihrer Heimat alles andere als unbekannt. „Well known“, so der Text, sei sie gewesen.

