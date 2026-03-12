„Actress lost at Sea“ überschrieb die altehrwürdige Times eine Meldung ihres New Yorker Korrespondenten vom Dienstag, 28. Oktober 1919. Darin werden die Leser vom geheimnisvollen Verschwinden der britischen Schauspielerin mit dem hochherrschaftlichen Künstlernamen Marie Empress in Kenntnis gesetzt. Die war damals als Vaudeville-Entertainerin und Filmstar in ihrer Heimat alles andere als unbekannt. „Well known“, so der Text, sei sie gewesen.